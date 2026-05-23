«Нефтехимик» заинтересован в подписании американского нападающего «Шанхайских Драконов» Гейджа Куинни. Об этом сообщает журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

«У американского центрфорварда помимо плюсов хватает и слабых сторон. Если нижнекамцам удастся договориться с Куинни, то для них это будет несомненный успех», — добавил Михаил Зислис.

В минувшем сезоне Куинни провел за «Шанхайских Драконов» 67 матчей, забросил 11 шайб и сделал 21 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что «Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Григорием Селезневым.