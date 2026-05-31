31 мая в Цюрихе состоится финал чемпионата мира, в котором примут участие сборные Швейцарии и Финляндии. Матч начнется в 21:20 мск.

Сборная Швейцарии выиграла все предыдущие матчи, причем сделала это в основное время. Последним результатом команды стал разгром Норвегии со счетом 6:0. На этом турнире швейцарцы не побеждали с разницей менее чем в 2-3 шайбы, что указывает на хорошую готовность и реализацию команды.

С другой стороны Финляндия, статистику которой подпортила как раз Швейцария, выиграв на первом этапе 4:2. Однако в остальных поединках номинальные гости без особых проблем разобрали своих соперников в основное время. В прошлой игре они победили Канаду 4:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.

Котировки букмекеров: 2.30 — победа Швейцарии, 4.00 — ничья, 2.90 — победа Финляндии.

Прогноз ИИ: Швейцария победит со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Швейцария — Финляндия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.