31 мая в Цюрихе состоится финал чемпионата мира, в котором примут участие сборные Швейцарии и Финляндии. Матч начнется в 21:20 мск.
Сборная Швейцарии выиграла все предыдущие матчи, причем сделала это в основное время. Последним результатом команды стал разгром Норвегии со счетом 6:0. На этом турнире швейцарцы не побеждали с разницей менее чем в 2-3 шайбы, что указывает на хорошую готовность и реализацию команды.
С другой стороны Финляндия, статистику которой подпортила как раз Швейцария, выиграв на первом этапе 4:2. Однако в остальных поединках номинальные гости без особых проблем разобрали своих соперников в основное время. В прошлой игре они победили Канаду 4:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.
- Котировки букмекеров: 2.30 — победа Швейцарии, 4.00 — ничья, 2.90 — победа Финляндии.
- Прогноз ИИ: Швейцария победит со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Швейцария — Финляндия смотрите на LiveCup.Run.
Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.
Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.