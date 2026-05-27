Нападающий «Вегаса» Митч Марнер прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Стэнли.

«Конечно, это то, о чем мечтаешь с детства. Поэтому, конечно, я очень рад этому. Это был особенный момент. В моей хоккейной карьере были и трудные времена, но я искренне благодарен своей семье, брату, маме и папе, жене, сыну, всем друзьям. Так что да, это был момент, когда я просто выразил свою радость и веселье. Я наслажусь вечером и приготовлюсь к работе. Я всегда верил в себя. Я знаю, что ребята в этой раздевалке тоже верили в меня. Поэтому я просто хотел выйти и сделать то, что мне нравится», — цитирует Марнера пресс-служба «рыцарей».

«Вегас» выиграл в серии против «Колорадо» со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем пары «Каролина» — «Монреаль».