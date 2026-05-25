Армейцы и «Торпедо» произвели обмен, как информирует пресс-служба ЦСКА.

Егор Замула globallookpress.com

В рамках сделки московская команда приобрела права на защитника Егора Замулу, а нижегородцы — на нападающего Георгия Меркулова. Кроме того, была достигнута финансовая компенсация.

26-летний российский хоккеист Замула провел 20 матчей за «Блю Джекетс» в сезоне-2025/26 регулярного чемпионата НХЛ и отметился двумя результативными передачами.

В сезоне-2025/26 25-летний Меркулов сыграл 70 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Бостона», «Провиденс Брюинз», и набрал 61 очко (24 гола и 37 передач).