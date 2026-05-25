В заключительном матче 6‑го тура чемпионата мира по хоккею в группе А сборная США без проблем одолела Венгрию — 6:3.

Сразу три игрока в составе победителей отметились дублями. Это Джастин Фолк (10‑я и 43‑я минуты), Мэттью Ткачак (19‑я и 57‑я минуты), а также Райан Леонард (23‑я и 39‑я минуты). Точку в матче поставил Макс Плант на 60-й минуте.

За Венгрию забивали Чанад Эрдей (31‑я и 48‑я минуты) и Габор Торняи (55‑я минута).

Теперь у США в активе 8 очков — и только пятое место. Венгрия (3 очка) — седьмая. Американцы в седьмом туре сыграют с Австрией 26 мая.