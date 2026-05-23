В воскресенье, 24 мая, «Локомотив» проведет чемпионский парад, информирует пресс-служба клуба.

«По сложившейся традиции точкой отправления будет площадь у "Арены-2000". Чемпионский автобус начнёт движение в 16:15 и прибудет на Советскую площадь около 17:00. У болельщиков будет возможность увидеть чемпионов с Кубком Гагарина на всем протяжении маршрута. Обращаем внимание, что фан-зона на Советской площади будет работать с 15:00», — говорится в сообщении «Локомотива» в телеграм-канале.

Ранее «железнодорожники» одержали победу над «Ак Барсом» со счетом 4-2 в финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Ярославская команда завоевала трофей второй раз подряд.