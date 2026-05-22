Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский высказал сожаление, что главный тренер «Локомотива» Боб Хартли принял решение закончить карьеру, и хочет привлечь его для передачи опыта молодым российским специалистам.

«Хартли выиграл два Кубка Гагарина. Опытный специалист, знает, как побеждать: выиграл Кубок Стэнли, чемпионат Швейцарии. Он любит побеждать, поэтому жалко, что заканчивает, но я думаю, что с хоккеем он не закончил, будет передавать опыт молодым.

Конечно, у него столько накопленных знаний. Будем стараться привлекать его к нашей лиге, предлагать ему, чтобы он передавал опыт молодым тренерам. Жалко, что заканчивает. Я думаю, что у него ещё есть силы, чтобы руководить командами. Но заканчивает на хорошей волне — выиграл Кубок Гагарина с хорошей командой. Красиво уйти на пике славы тоже нужно уметь», — сказал Каменский «Матч ТВ».

65‑летний Хартли принял решение завершить тренерскую карьеру после победы его «Локомотива» в финале Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4–2). Также на счету канадца есть чемпионский трофей с омским «Авангардом» в 2021 году.