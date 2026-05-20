Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков высказался о поражении «Ак Барса» в пятом матче финала Кубка Гагарина против ярославской команды (1:4).

«В пятой игре "Локомотив" практически не оставил шансов "Ак Барсу"? Начало матча было за "Ак Барсом", но "Локомотив" этот натиск выдержал. Ключевым стал второй период. "Локомотив" играл очень мощно, использовал дальнюю скамейку, пользовался ошибками соперника и выиграл пятак. А потом спокойно играли по счету. Плюс у "Ак Барса" не сработало большинство.

В противостоянии тренеров Хартли переиграл соперника? "Ак Барс" уже выиграл два матча в этой серии. Вряд ли тренер будет менять тактику по ходу серии. Здесь влияют детали и нюансы. Тактика "Ак Барса" в принципе понятна. И когда состояние и концентрация игроков позволяют ее исполнять, появляется результат. Поэтому не стал бы говорить, что есть тренерская вина. Конечно, опыт тоже важен, но это не первопричина.

В четверг "Локомотив" выиграет Кубок Гагарина? Конечно, шансы такие есть. В процентном соотношении 50 на 50. Мы можем говорить все что угодно, но на лед выходят игроки. И важную роль сыграют их характер, самоотдача, самоотверженность. Плюс важно посмотреть, как ребята будут справляться с давлением. Многие факторы будут влиять на игру, не могу сказать, что завтра на 100% выиграет "Локомотив". Не буду никому отдавать предпочтение», — цитирует Конькова «Матч ТВ».

После пятого матча «Локомотив» ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Шестой поединок между этими командами состоится 21-го мая в Казани.