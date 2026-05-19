Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о работе главного тренера команды Андрея Козырева.

«Он собрал молодёжь и с первого дня со своей игрой, со своей стратегией идёт вперёд. Приглашая его, мы ведь тоже своего рода рисковали. Андрей Леонидович до "Северстали" не был главным тренером команды КХЛ. Он только был главным тренером команд ВХЛ и МХЛ, работал помощником Игоря Ларионова в "Торпедо". Но этот риск оправдался. С первого же сезона мы той командой, с тем тренерским штабом попали в плей-офф.

Нас устраивает работа Козырева. Самый главный показатель — это болельщики. Зрители приходят на стадион смотреть именно на игру команды. Сезон-2025/2026 мы заканчиваем на очень позитивной ноте: у нас средняя посещаемость домашних матчей составляет 96%. Практически всегда в Череповце на трибунах аншлаг. А ведь с этим раньше у клуба была проблема. Теперь же проблема у зрителя: как купить билеты и попасть на матч "Северстали"», — цитирует Канакова «Советский спорт»

Козырев возглавляет «Северсталь» с 2023 года. Под его руководством череповчане трижды выходили в плей-офф Кубка Гагарина, где дальше первого раунда не проходили.

В текущем сезоне «сталевары» стали третьей командой Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но в плей-офф уступили «Торпедо» со счетом 1-4 в серии.