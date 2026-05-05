Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал продление контракта с «красно-белыми» до лета 2030-го года.

Игорь Дмитриев — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в "Спартаке". Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь — подписать новый контракт, ведь это говорит, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю всё, чтобы с каждым днём становиться лучше и приносить максимум пользы "Спартаку"!

Пользуясь случаем, хочу попросить болельщиков поддержать нас на финише сезона в решающих матчах. А мы, в свою очередь, отдадим все силы, чтобы их порадовать», — приводит слова Дмитриева официальный сайт «красно-белых».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 23 матча в рамках РПЛ, забил гол и сделал 5 голевых передач.