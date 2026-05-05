Нападающий Игорь Дмитриев подписал новый контракт со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Стало известно, что Дмитриев продлил соглашение со «Спартаком» до лета 2030-го года.

«Желаем Игорю продолжать прогрессировать и одержать как можно больше ярких побед со "Спартаком"!» — написано в заявлении «красно-белых».

В нынешнем сезоне Дмитриев провел за «Спартак» 23 матча в рамках РПЛ, забил гол и сделал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 3.5 млн евро.