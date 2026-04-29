Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1).

«Много говорили про концентрацию, про нацеленность на ворота. Во второй игре потеряли это, сегодня вернули. Хочу отметить, что ребята заблокировали 29 бросков — это важный показатель. Мы всегда отталкиваемся от своей игры, разбираем соперника. У них много сильных сторон, но сегодня получилось это нивелировать.

Мы внимательно подходим к состоянию всей команды, в том числе вратарей, просмотрим, проанализируем, кого поставить на следующий матч. Удаления? Игра состоит из различных компонентов, и все их мы разбираем, в каких нужно играть более чётко и более концентрированно», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» повел в серии с «Металлургом» со счетом 2:1. Следующая встреча между этими командами состоится 1-го мая в Казани.