«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» (4:1) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина.

В составе казанской команды дублем отметился Дмитрий Кателевский, отличившись на 15-й и 18-й минутах встречи.

Еще по шайбе забросили Дмитрий Яшкин на 27-й минуте и Кирилл Семенов на 59-й минуте.

Единственный гол у «Металлурга» записал на свой счет Робин Пресс на 31-й минуте.

После этого матча «Ак Барс» повел в серии с «Металлургом» со счетом 2:1. Следующий поединок между этими командами состоится 1-го мая в Казани.