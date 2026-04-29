«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» (4:1) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина.
В составе казанской команды дублем отметился Дмитрий Кателевский, отличившись на 15-й и 18-й минутах встречи.
Еще по шайбе забросили Дмитрий Яшкин на 27-й минуте и Кирилл Семенов на 59-й минуте.
Единственный гол у «Металлурга» записал на свой счет Робин Пресс на 31-й минуте.
После этого матча «Ак Барс» повел в серии с «Металлургом» со счетом 2:1. Следующий поединок между этими командами состоится 1-го мая в Казани.