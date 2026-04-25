Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:2).

«В первом периоде нас ничего не удивило. Мы знали, что "Металлург" — быстрая, мобильная команда, любит играть с шайбой. Она хорошо начинает первые периоды и действует на протяжении всей игры очень стабильно.

Хорошо, что мы забиваем первыми. Но помимо этого, нам еще надо не пропускать», — цитирует Дыняка пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с «Металлургом» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 27-го апреля в Магнитогорске.