Хоккеист Никита Нестеров, выступающий за ЦСКА, поделился мыслями о своем будущем в клубе. Его контракт с армейцами действует до 31 мая 2026 года.

Никита Нестеров globallookpress.com

«Пресса немного опережает события. ЦСКА для меня — родной клуб, с ним очень многое в моей жизни связано, есть желание остаться. Вместе с агентом в первую очередь планируем общаться с ЦСКА», — приводит слова Нестерова Russia-Hockey.

Нестеров играет за ЦСКА с 2017 года, за исключением одного сезона, когда он выступал в НХЛ. В составе клуба он завоевал три Кубка Гагарина. В сезоне 2025/2026 он набрал 18 (3 гола + 15 передач) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и 5 (1 гол + 4 передачи) очков в 10 матчах плей-офф.