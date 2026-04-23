Пресс-служба хоккейного клуба «Амур» сообщила о продлении контракта с опытным защитником Егором Воронковым. Новое соглашение рассчитано на два сезона и станет важным этапом в карьере игрока.

Егор Воронков ТГ-канал хоккейного клуба «Амур»

Егор Воронков, подписавший контракт на два года, присоединился к команде летом прошлого сезона. За это время он уже успел набрать десять очков в 62 матчах, демонстрируя высокий уровень мастерства и преданность клубу.

29-летний защитник перешел в «Амур» в июле прошлого года. До этого он выступал за клубы «Авангард» и «Витязь».