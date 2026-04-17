Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Думаю, с "Ак Барсом" мы увидим ту команду, которая была в регулярке. Шансы в этом противостоянии приличные. С Казанью мы играть умеем, хотя "Ак Барс" набрал обороты и удивительно легко прошел "Динамо". Будут хорошие игры. Надо доказывать, что ты победитель регулярки и что ты — первый», — цитирует Величкина «Спорт-Экспресс».

Первый матч между командами состоится 25 апреля в Магнитогорске.