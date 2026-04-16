Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал выход своей команды в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

В пятом матче серии плей-офф омичи обыграли ЦСКА со счетом 2:1. Таким образом, «Авангард» прошел армейцев (счет в серии — 4:1).

«Серия получилась такой, какой мы и ожидали. Обе команды играют мощно, они обучены, умеют обороняться. ЦСКА — непростой соперник, серьезная угроза для нас. Мы придерживались своих сильных сторон, грамотно действовали в обороне, играли в силовой манере.

Если бы мы были немного другой командой, мы бы не прошли ЦСКА. Подбор игроков и то, что ребята не жалели себя, в итоге привело к успеху. Мы заслужили выход в следующий раунд», — приводит слова Буше «Матч ТВ».