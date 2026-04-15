Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы «Торпедо» отыграться в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга».

«"Торпедо" делает все, что может, но сами понимаете, что у них с "Металлургом" большая разница в классе и уровне.

Может ли серия закончится со счетом 4–0? Да, это реальный результат. Да, может, ребята из "Торпедо" прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше — вряд ли», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

«Металлург» ведет в серии со счетом 3-0. Четвертый матч состоится сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске.