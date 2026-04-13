Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе своей команды в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Торпедо» (4:2).

Андрей Разин globallookpress.com

«Второй гол "Торпедо" может стать критичным на следующую игру? Почему сразу критичным? Не понравился до этого момент в нашем исполнении. Надо было доиграть уверенно.

Была ли установка бросать по пустым воротам? Мы сегодня бросили, не попали и получили второй гол. Коротков, находясь в зоне, не попал. Шайба у хоккеиста, и он решает, что с ней делать.

Не было ли опасений, что "Торпедо" может выйти с боевым настроем и идти "кость в кость"? Хорошо, что еще про администратора не спросили. У вас работа такая — находить заголовки, чтобы они читались. Я Исакова, наоборот, похвалил, что он вырос в тренера отличного.

Я сказал, что поражаюсь его карьере из администратора в тренера, он прошел все ступеньки. У нас в Саратове работало шесть человек в штате, Исаков был и начальником, и администратором. Он из такой низкой стартовой позиции добрался до тренера КХЛ. С командой с таким бюджетом он попал в восьмерку лучших КХЛ.

А мне почему‑то стрелы в спину летят. Про лед: если он был таким, как я сказал в октябре, то это было так. Про антихоккеиста: Бойков и в "Динамо" себя проявлял как антихоккеист. С него началось правило, заезжает ли хоккеист за красную линию на разминке, потому что он устроил драку на разминке. Если он перестроится из ММА‑бойца в хоккеиста, то я его зауважаю. Сегодня за ним ничего плохого замечено не было», — передает слова Разина «Матч ТВ».

После этого матча «Металлург» ведет в серии с «Торпедо» со счетом 3:0. Следующая встреча между этими командами состоится 15-го апреля в Нижнем Новгороде.