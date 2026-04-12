Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался о поражении своей команды в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:3 ОТ).

Максим Соркин — нападающий ЦСКА globallookpress.com

«Чего не хватило, чтобы выиграть матч? Не хватило забросить больше, чем соперник. Всё так просто. Побеждает не всегда тот, кто владеет преимуществом. Надо быть просто хладнокровнее. С "Авангардом" можно играть спокойно.

Счет 0-3 в серии давит? Нам нужно выиграть следующий матч. Нельзя проигрывать, поэтому готовимся к следующей игре. Психологического давления нет», — цитирует Соркина «Матч ТВ».

После этого поединка ЦСКА уступает в серии с «Авангардом» со счетом 0:3. Следующая встреча между этими командами состоится 14-го апреля в Москве.