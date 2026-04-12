Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался о поражении своей команды в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:3 ОТ).

Максим Соркин — нападающий ЦСКА globallookpress.com

«Чего не хватило, чтобы выиграть матч?  Не хватило забросить больше, чем соперник.  Всё так просто.  Побеждает не всегда тот, кто владеет преимуществом.  Надо быть просто хладнокровнее.  С "Авангардом" можно играть спокойно.

Счет 0-3 в серии давит?  Нам нужно выиграть следующий матч.  Нельзя проигрывать, поэтому готовимся к следующей игре.  Психологического давления нет», — цитирует Соркина «Матч ТВ».

После этого поединка ЦСКА уступает в серии с «Авангардом» со счетом 0:3.  Следующая встреча между этими командами состоится 14-го апреля в Москве.