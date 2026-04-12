«Авангард» одержал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Команды обменялись голами в основное время матча. У ЦСКА шайбы забросили Павел Карнаухов на 2-й минуте и Джереми Рой на 31-й минуте.

В составе «Авангарда» отличились Джованни Фьоре на 16-й минуте и Михаил Гуляев на 28-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Авангард». Победный бросок на счету Константина Окулова на 75-й минуте.

После этого матча «Авангард» ведет в серии с ЦСКА со счетом 3:0. Следующая игра между этими командами состоится 14-го апреля в Москве.