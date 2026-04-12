Серия переезжает в Москву при счёте 0–2, что резко повышает давление на ЦСКА. С одной стороны, «армейцы» традиционно сильны дома и демонстрируют высокую результативность на своём льду. С другой — «Авангард» уже показал способность контролировать темп игры и использовать слабости соперника, прежде всего в неравных составах. При текущих вводных матч выглядит как столкновение мощной домашней атаки ЦСКА с организованной системой и лучшим большинством «Авангарда», где ключевым фактором станет реализация моментов и дисциплина

02' Долго запрягают команды, пока без ворот играют.

01' 13 секунд от начала матча, а уже вторая остановка.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Основные вратари: Дмитрий Гамзин и Никита Серебряков.

16:45 Главный судья: Виктор Гашилов (Пермь, Россия); Главный судья: Виктор Бирин (Москва, Россия); Линейный: Александр Садовников (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Сивов (Москва, Россия).

16:40 Матч пройдёт на «ЦСКА-Арене» (Москва, Россия), вместимостью 12 680 зрителей.

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Ник Эберт, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Никита Нестеров, Мак Холлоуэлл, Клим Костин, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Денис Зернов, Иван Дроздов, Сергей Калинин, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Тахир Мингачёв, Олег Майстренко, Дмитрий Бучельников, Алексей Чуркин.

Стартовый состав «Авангарда»

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Даниил Чайка, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

ЦСКА

В текущем плей-офф команда остаётся одной из самых результативных: 2,57 шайбы за игру при 2,14 пропущенных. Особенно заметен перекос в сторону домашних матчей — на своей площадке в Кубке Гагарина москвичи в среднем забрасывают 4 шайбы и пропускают 2, а в 21 из 23 последних домашних игр не проигрывали в основное время. Однако старт серии с «Авангардом» показал проблемы в реализации: два поражения подряд (0:3, 2:3), что стало первым случаем с начала марта. Отдельно стоит отметить слабую спецбригаду: большинство реализуется лишь на уровне 16,7% (3 шайбы), а меньшинство — 71,4% нейтрализации, что находится в нижней части показателей турнира.

Авангард

«Авангард» продолжает демонстрировать системный хоккей под руководством Ги Буше. Команда завершила регулярный чемпионат второй на Востоке и в плей-офф подтверждает статус фаворита: сначала 4–1 в серии с «Нефтехимиком», затем две победы над ЦСКА (3:0, 3:2). В текущем розыгрыше «ястребы» забрасывают 3,29 шайбы за матч и пропускают лишь 1,86. На выезде показатели ещё сильнее: 3,5 заброшенных при 1,5 пропущенных, а серия без поражений достигла четырёх игр. Ключевым фактором остаётся спецбригада большинства — 7 голов и 30,4% реализации, лучший показатель среди оставшихся команд. Вратарская линия также играет важную роль: Никита Серебряков оформил «сухарь» в первом матче серии (19 сейвов).

Личные встречи

За последние три сезона команды провели 8 матчей: 7 побед у «Авангарда» и лишь 1 у ЦСКА. Более того, москвичи не выигрывают у омичей в основное время уже 11 встреч подряд (с учётом товарищеских игр), а дома — четыре официальных матча подряд. В текущей серии «Авангард» также ведёт 2–0 (3:0, 3:2). При этом в общей истории КХЛ баланс остаётся в пользу ЦСКА: 27 побед против 21.

