В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч ЦСКА — Авангард с коэффициентом для ставки за 1.99.

ЦСКА

Путь к плей-офф: Общий этап сезона ЦСКА завершил с 84 очками в наличии, которые позволили закрепиться на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Последние матчи: Армейское кубковое дерби ЦСКА завершил на дистанции в пять матчей. В последней игре столичный коллектив уничтожил СКА со счетом 6:2.

Наступательная острота и неуступчивость команды Игоря Никитина не произвели на «Авангард» никакого впечатления в Омске, где ЦСКА потерпел два поражения (0:3, 2:3).

Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: Пока московским армейцам не удается изобрести противоядие, которое защитило бы от практически образцового тактического исполнения «Авангарда».

Даже когда омичи не включают турборежим в атаке, ЦСКА испытывает проблемы с концентрацией в обороне. В двух подряд встречах команда Игоря Никитина пропустила по 3 шайбы. Ранее в этом плей-офф такого с ней не происходило.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В регулярном чемпионате «Авангард» набрал 99 очков, с которыми прописался на 2-й позиции в Восточной конференции, на 6 пунктов отстав от «Металлурга» Мг.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» провел пять тяжелых матчей против «Нефтехимика», который удалось сбить с пути в упорнейшей игре на домашнем льду (4:3, от).

Второй раунд команда Ги Буше начала не столь ярко по содержанию, но уверенно по результату. Так, в домашних стенах омичи установили две победы над ЦСКА (3:0, 3:2).

Не сыграют: Иван Игумнов.

Состояние команды: На текущее время инициатива в этом противостоянии полностью принадлежит «Авангарду». Команда переиграла армейцев структурно и по тактическому наполнению, а в Москве будет стараться развить преимущество.

Ни в одном матче в этом плей-офф — накануне их число выросло до семи — коллектив Ги Буше не проиграл в основное время. В пяти встречах на этом отрезке омичи не пропускали больше 2 голов.

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает на домашнем льду на протяжении 5 матчей кряду

«Авангард» одержал в гостях 4 победы кряду

В 7 личных встречах из 8 последних на льду ЦСКА команды забивали 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.94, победа «Авангарда» — в 2.71.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 3.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.34.

Прогноз: До выезда в столицу «Авангард» неплохо справлялся с ЦСКА на домашнем льду. Команда Буше имеет понимание того, как действовать против этих армейцев. В гостевых условиях омичи постараются вновь воспользоваться тактическим превосходством.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.99.

Прогноз: ЦСКА на его льду сдержать будет непросто, особенно в условиях двух поражений кряду, поэтому «Авангард» намерен вновь продемонстрировать высокую реализацию, с чем ранее не испытывал проблем.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 за 1.95.