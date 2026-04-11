«Анахайм Дакс» объявил о продлении контракта с Пэтом Вербиком, генеральным менеджером клуба, на несколько лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Пэт сделал именно то, на что мы надеялись, превратив "Дакс" в команду, которая, как мы считаем, будет постоянным претендентом на победу в течение следующего десятилетия. Мы невероятно рады видеть, как команда продолжает развиваться, превращаясь в захватывающую, побеждающую команду, готовую сделать следующий шаг», — сказано в заявлении владельцев «Анахайма» Генри и Сьюзан Самуэли.

Кроме того, клуб назначил Майка Стэплтона старшим вице-президентом и заместителем генерального менеджера. Пэт Вербик возглавляет «Анахайм» с февраля 2022 года и за это время добился значительных успехов.