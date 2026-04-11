Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась поделился мнением об игре своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:5 ОТ).

Андрей Стась — нападающий минского «Динамо»
Андрей Стась — нападающий минского «Динамо»

«У меня смешанные эмоции от матча.  Мы концентрируемся на следующей игре.  От смены к смене будем стараться.  Не думаю, что на нас было какое-то психологическое давление или выгорание.  Хорошая новость в том, что мы смогли перевести матч в овертайм после 0:2.

К сожалению, не получилось удержать победу, но мы завтра всё проанализируем и подготовимся.  У нас хорошая и боевая команда, никто не собирается расплываться.  Следующая игра ключевая?  Для нас любая игра ключевая», — передает слова Стася Чемпионат.

    • Минское «Динамо» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 0:2.  Следующая встреча между этими командами состоится 13-го апреля в Казани.