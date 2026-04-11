Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась поделился мнением об игре своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:5 ОТ).

«У меня смешанные эмоции от матча. Мы концентрируемся на следующей игре. От смены к смене будем стараться. Не думаю, что на нас было какое-то психологическое давление или выгорание. Хорошая новость в том, что мы смогли перевести матч в овертайм после 0:2.

К сожалению, не получилось удержать победу, но мы завтра всё проанализируем и подготовимся. У нас хорошая и боевая команда, никто не собирается расплываться. Следующая игра ключевая? Для нас любая игра ключевая», — передает слова Стася Чемпионат.

Минское «Динамо» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 0:2. Следующая встреча между этими командами состоится 13-го апреля в Казани.