Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд оценил игру своей команды в первом матче 2-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (2:1).

«Это была сложная игра. Обе команды сыграли здорово, и классно, что мы сумели одержать победу. MVP — Пустозёров, два отличных гола. Он невероятный. Обе команды играли в умный хоккей, не так много верных моментов. Поэтому очень важно, что мы взяли верх, забрали первый матч.

Тимур Билялов сыграл великолепно сегодня. Мы хотели, чтобы у них было как можно меньше возможностей для голов. Соперник мощный, у них очень много мастеров в команде. Поэтому нужно играть с головой и не давать им забивать.

Я знаю пару человек по своим предыдущим командам, есть пара друзей. Играть против них очень интересно. Но когда шайба в игре, друзей уже нет. Мы здесь, чтобы победить, — это хоккей. Что касается атмосферы — она потрясающая, одна из лучших арен, на которых я когда-либо играл», — передает слова Тодда Чемпионат.

«Ак Барс» ведет в серии против минского «Динамо» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 11-го апреля в Минске.