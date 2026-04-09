Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Торпедо» (4:3).

«Неоднозначная игра. Хорошее начало, забивать надо было третий гол, но дали почувствовать "Торпедо", что с нами можно играть.

Это, конечно, плохо, но в третьем периоде сыграли надёжно, пропустили только одну контратаку», — передает слова Разина Чемпионат.

После этого матча «Металлург» повел в серии плей-офф с «Торпедо» со счетом 1:0. Следующий поединок состоится 11-го апреля в Магнитогорске.