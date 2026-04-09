Защитник «Металлурга» Данила Паливко поделился мнением о победе своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Торпедо» (4:3).

«Сложно сказать, какой из команд на руку результативная игра. Самое главное, что мы победили. Нам есть в чём добавлять, будем делать работу над ошибками.

Торпедовцы перестроились, особенно ближе к концу второго и в третьем периоде стали играть активнее. Мы разбирали это и были готовы. При счёте 2:0 немного потеряли концентрацию. Это будет нам хорошим уроком», — цитирует Паливко пресс-служба КХЛ.

«Металлург» ведет в серии с «Торпедо» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 11-го апреля в Магнитогорске.