Защитник Никита Ефремов продолжит выступать за «Адмирал» — хоккеист заключил с клубом новое соглашение, рассчитанное до окончания сезона-2027/28.

Как сообщает пресс-служба владивостокской команды, контракт носит односторонний характер.

Ефремов пополнил состав «моряков» в январе этого года, перейдя из «Спартака» в результате обмена. В составе новой команды он успел провести 19 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Его показатель полезности «+3» оказался лучшим среди защитников клуба и вторым среди всех игроков команды.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» финишировал на 11-й позиции в Восточной конференции и остался за пределами зоны плей-офф.