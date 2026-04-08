Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о поражении своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:1).

Александр Жаровский — нападающий «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Нужно было реализовать свои моменты. У нас хорошие шансы на победу. В концовке нужно было просто забить. Нам немного не повезло. Пусть будет загадкой, за счёт чего мы можем прибавить.

Против "Локомотива" непросто играть, но у нас хорошие шансы. Всё ещё впереди. В плей-офф цена ошибки куда выше. Лишний раз не нужно обыгрывать, где-то стоит сыграть проще», — приводит слова Жаровского сайт КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» уступает в серии с «Локомотивом» со счетом 0:1. Следующая встреча состоится 10-го апреля в Ярославле.