Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о поражении своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:1).

Александр Жаровский — нападающий «Салавата Юлаева»
Александр Жаровский — нападающий «Салавата Юлаева»

«Нужно было реализовать свои моменты.  У нас хорошие шансы на победу.  В концовке нужно было просто забить.  Нам немного не повезло.  Пусть будет загадкой, за счёт чего мы можем прибавить.

Против "Локомотива" непросто играть, но у нас хорошие шансы.  Всё ещё впереди.  В плей-офф цена ошибки куда выше.  Лишний раз не нужно обыгрывать, где-то стоит сыграть проще», — приводит слова Жаровского сайт КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» уступает в серии с «Локомотивом» со счетом 0:1.  Следующая встреча состоится 10-го апреля в Ярославле.