Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от противостояния с «Торпедо» в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

«Насколько опасно "Торпедо"? Осталось восемь команд, они все достойные, поэтому любой соперник опасен. Какую тактику выберет "Торпедо" — не знаю. "Сибирь" — это одно, у "Торпедо" есть свои козыри. Это очень быстрая команда, они много забивают сходу и с контратак. Мы готовимся в штатном режиме.

"Металлург" и "Торпедо" схожи? Это сложный вопрос, похожи мы или нет. То, что мы больше стараемся играть на атаку — похожи, но тактики немного разные и уровень немного разный. Я бы не стал сравнивать наши команды», — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

Напомним, что в 1-м раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Сибирь» со счетом в серии 4:1.

Первый матч между магнитогорской команды и «Торпедо» состоится завтра, 9-го апреля в 17:00 мск.