Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением о выступлении «Вашингтона» и капитана команды Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Для Саши сейчас настаёт непростое время, потому что сезон не очень удачно складывается для его команды. Хотя он ещё раз подтвердил свою уникальность, потому что столько сезонов забивать больше 30 голов не удавалось великим хоккеистам, с кем его теперь сравнивают. И сейчас он приближается к этой небывалой для общего понимания того, насколько это возможно, цифре.

Но команда в этом сезоне сыграла плохо, и на нём, как на лидере, тоже лежит ответственность за это. Хотя он не может отвечать за всю команду, ведь свою работу голеадора Саша выполнил», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 78 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 30 голевых передач.