Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков поделился мнением об игре своей команды в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:3 ОТ2).

«Очередное сражение. Можно долго рассуждать по нашим незасчитанным шайбам, но не могу обсуждать судейские решения. Играли неплохо, всё было рядышком. Фарт не на нашей стороне, но мы сделаем всё, чтобы вернуть серию в Челябинск. Тяжело играть в три звена, но зато все были в тонусе.

Мы начали не так качественно контролировать шайбу, и на этом фоне всем показалось, что "Ак Барс" свежее в овертайме. Все устали, но нам нужно было лучше действовать в контроле. Посмотрим видео, разберём матч. Четвёртый матч — когда нужно, играли жёстко. Егор Коршков хоть в четвёртой линии играет, неважно где, у него достаточно игрового времени.

Получилась неплохая "химия" в большинстве, они постоянно играют в зоне соперника, забивают голы. Никаких вопросов к спецбригаде», — передает слова Корешкова Чемпионат.

После этого матча «Трактор» уступает в серии плей-офф против «Ак Барса» со счетом 1:3. Следующий поединок между этими командами состоится 31-го марта в Казани.