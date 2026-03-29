В четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» на выезде во втором овертайме переиграл «Трактор» со счетом 3:2.

Открыли счет в игре хозяева усилиями Джоша Ливо на 3-й минуте, но гости благодаря голами Дмитрия Яшкина на 8-й минуте и Артема Галимова на 12-й минуте быстро перевернули игру и вышли вперед.

Челябинцы смогли отыграться на 29-й минуте, когда точным броском отметился Максим Джиошвили.

Все решилось только на 32-й минуте овертайме, когда гол Ильи Сафонова принес победу «Ак Барсу».

«Ак Барс» упрочил преимущество в серии — 3:1. Следующая игра состоится 31 марта в Челябинске.