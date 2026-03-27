В пятницу, 27 марта, питерский СКА примет московский ЦСКА в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

13' Наброс Сергея Сапего в створ ворот ЦСКА, зафиксировал шайбу вратарь гостей Дмитрий Гамзин.

12' Много борьбы в игре.

11' Тщательно разыгрывают шайбу хоккеисты СКА, внимательно встречают атаку хозяев армейцы Москвы в средней зоне.

10' Бросок Матвея Полякова в створ ворот ЦСКА, правился с угрозой вратарь гостей Гамзин, щитком отразив шайбу.

09' Продолжает атаковать СКА.

08' Аккуратно играют команды, в поисках ошибки соперника.

07' Самоотверженно играют в защите хоккеисты ЦСКА, нападающий готсей Павел Карнаухов на себя поймал шайбу после мощного броска от синей линии.

06' Бросок Джозефа Бландизи с центра зоны атаки СКА заблокировал один из защитников ЦСКА.

05' В среднем темпе начинается игра.

04' Позиционная атака СКА, от обороны действуют гости.

03' Пробросились армейцы Москвы, вбрасывание перенесено в зону ЦСКА.

02' Дальний бросок Плотникова в створ ворот ЦСКА, парировал шайбу вратарь гостей Гамзин.

02' Активное начало матча от СКА.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами ЦСКА.

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется.

19:20 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, вмещающем 12 500 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Сергей Юдаков из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав СКА

СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Филлипс, Менелл, Савиков, Зеленов, Галенюк; Бландизи, Плотников, Уилсон, Гримальди, Поляков, Воробьёв, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Короткий, Голдобин, Романов.

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Самонов, Гамзин; Саморуков, Эберт, Патрихаев, Рой, Нестеров, Охотюк, Холлоуэлл; Костин, Абрамов, Полтапов, Карнаухов, Дроздов, Гарднер, Соркин, Гурьянов, Коваленко, Мингачёв, Майстренко, Бучельников, Чуркин.

СКА

В 68 матчах регулярного сезона СКА набрал 81 балл, финишировав на 5-й позиции Запада. По дополнительной разнице питерцы обошли «Торпедо» и московское «Динамо». Общую стадию чемпионата СКА завершил яркой победой над «Шанхайскими Драконами» (5:1), тогда как армейское дерби в рамках Кубка начал с поражения во втором овертайме встречи на «ЦСКА Арене» (2:3, от). Во втором матче команда Игоря Ларионова уступила в основное время (2:4). Счет на столичном льду открыл Джозеф Бландизи уже на 2-й минуте, но далее петербуржцы пустили четырежды кряду, не сумев толком включиться в игру.

На московской арене СКА несколько раз пытался брать инициативу в свои руки, но потеря концентрации и дыры в рисунке игры не позволили сломить сопротивление москвичей. Выравнивать положение коллективу Игоря Ларионова придется дома, где до начала плей-офф армейцам с Невы удалось одержать шесть побед в восьми встречах. Между тем в трех играх из четырех последних хозяева «Ледового» пропустили всего один гол в сумме. Не помогут команде в отчетной встрече Никита Зайцев, Игорь Ларионов и Тревор Мерфи.

ЦСКА

По итогам общего этапа сезона ЦСКА прописался на 4-й строке Западной конференции с 84 очками на счету. На 2 турнирных пункта столичная команда отстала от 3-й «Северстали». Регулярку ЦСКА завершил победой над «Спартаком» (3:2, бул.). За успешным исходом московского дерби последовала удача в дерби армейском: в волевом режиме красно-синие вырвали победу у СКА (3:2, от). После энергозатратного матча, который растянулся практически на полтора часа, команда Игоря Никитина бодро провела вторую встречу, уверенно по содержанию взяв верх (4:2).

На флажке регулярки тренерский штаб Игоря Никитина добился лучшей формы для команды с точки зрения тактической основы и взаимодействия на льду. На старте плей-офф это принесло свои дивиденды. Без учета двух побед в серии против СКА, москвичи выиграли в семи встречах из недавних десяти. Вместе с тем ЦСКА не пропускал больше 2 голов в 10 предыдущих матчах, включая кубковые. Не помогут команде в отчетной встрече Данила Моисеев и Владислав Провольнев.

Личные встречи

В 4 личных встречах из 5 последних команды не забивали больше 5 голов. В нынешнем сезоне команды сыграли 4 матча в регулярном первенстве КХЛ, где одержали по 2 победы: СКА (1:4 и 3:0), ЦСКА (3:4 и 3:2 Б). В текущей серии плей-офф Кубка Гагарина обе игры остались за ЦСКА (3:2 ОТ и 4:2).

