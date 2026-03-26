В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 27 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.91.

СКА

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона СКА набрал 81 балл, финишировав на 5-й позиции Запада. По дополнительной разнице питерцы обошли «Торпедо» и московское «Динамо».

Последние матчи: Общую стадию чемпионата СКА завершил яркой победой над «Шанхайскими Драконами» (5:1), тогда как армейское дерби в рамках Кубка начал с поражения во втором овертайме встречи на «ЦСКА Арене» (2:3, от).

Во втором матче команда Игоря Ларионова уступила в основное время (2:4). Счет на столичном льду открыл Джозеф Бландизи уже на 2-й минуте, но далее петербуржцы пустили четырежды кряду, не сумев толком включиться в игру.

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: На московской арене СКА несколько раз пытался брать инициативу в свои руки, но потеря концентрации и дыры в рисунке игры не позволили сломить сопротивление москвичей.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Выравнивать положение коллективу Игоря Ларионова придется дома, где до начала плей-офф армейцам с Невы удалось одержать шесть побед в восьми встречах. Между тем в трех играх из четырех последних хозяева «Ледового» пропустили всего один гол в сумме.

ЦСКА

Путь к плей-офф: По итогам общего этапа сезона ЦСКА прописался на 4-й строке Западной конференции с 84 очками на счету. На 2 турнирных пункта столичная команда отстала от 3-й «Северстали».

Последние матчи: Регулярку ЦСКА завершил победой над «Спартаком» (3:2, бул.). За успешным исходом московского дерби последовала удача в дерби армейском: в волевом режиме красно-синие вырвали победу у СКА (3:2, от).

После энергозатратного матча, который растянулся практически на полтора часа, команда Игоря Никитина бодро провела вторую встречу, уверенно по содержанию взяв верх (4:2).

Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: На флажке регулярки тренерский штаб Игоря Никитина добился лучшей формы для команды с точки зрения тактической основы и взаимодействия на льду. На старте плей-офф это принесло свои дивиденды.

Без учета двух побед в серии против СКА, москвичи выиграли в семи встречах из недавних десяти. Вместе с тем ЦСКА не пропускал больше 2 голов в 10 предыдущих матчах, включая кубковые.

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает в 3 матчах кряду

В 4 личных встречах из 5 последних команды не забивали больше 5 голов

В домашних стенах СКА идет без поражения на протяжении 4 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.64, ничья — в 3.66, победа ЦСКА — в 2.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.49.

Прогноз: В Москве не каждый игровой отрезок шел по плану столичных армейцев, но в сущности тренерский штаб Игоря Никитина оказался хитрее бригады Игоря Ларионова. В настоящий момент ЦСКА видится коллективом, готовым к любым сюрпризам в «Ледовом».

1.91 ЦСКА победит с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Прогноз: В гостевых условиях москвичи не станут зацикливаться на контроле, но вместе с тем не собираются снижать уровень результативности. В третьей игре хоккеисты ЦСКА совершат ряд эффективных наскоков и добьются хороших цифр по реализации.

2.17 Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

