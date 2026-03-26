Второй акт ярославско-московского противостояния обещает быть не менее напряжённым, но едва ли более открытым. «Локомотив» после урока, полученного в первые 11 минут первой игры, наверняка сделает ставку на более строгую игру в обороне с первых минут. «Спартак» вынужден будет рисковать, чтобы сравнять счёт в серии, но вскрыть лучшую оборону лиги, играя первым номером, — задача со звездочкой. История личных встреч на стороне хозяев, и психологическое преимущество после волевой победы только укрепило их уверенность

20' Минута до конца первого периода.

19' Береглазов от синей линии плотно вбросил, но всё видел Георгиев и поймал шайбу.

18' Мальцев с «вертушки» должен был забивать, но не попал в створ.

17' Красковский обокрал соперника и пытался на выходе из-за ворот переиграть Георгиева, но вратарь «Спартака» всё перекрыл и спас команду.

16' Рубцов справа хорошо бросил, но Исаев поймал шайбу.

16' Фрез атаковал ворота «Спартака», но Георгиев отбил шайбу.

15' Мальцев вывел передачей практически на пустой угол ворот Порядина, но тот в створ не попал.

14' Очень много жёсткой борьбы и локальных стычек.

13' Кирьянов выкатывался справа на ворота «Спартака», но мешал защитник акцентированно бросить — лёгкая добыча для Георгиева.

12' Радулов прорвался к лицевому борту и с разворота прострелил на пятак, но там первым оказался вратарь «Спартака» Георгиев.

11' Полунин от синей линии зарядил, но справился Георгиев.

11' Уже 19 силовых приёмов совершили соперники к данной минуте.

10' Кирьянов со средней дистанции бросал, но не попал в створ.

09' По броскам в створ 4-2 в пользу «Спартака».

08' Бросал Миронов от синей линии, но Исаев среагировал и отбил шайбу щитком.

07' Холодилин из левого круга хорошо бросил, Исаев не смог шайбу зафиксировать и гости начали активно «копать» на пятаке, Коростелёв активней всех был, но продавить вратаря «Локо» не удалось.

07' Гернат мощно бросил из правого круга по центру ворот, но Георгиев поймал шайбу!

06' Только один бросок достиг створа ворота, а сыграли уже больше пяти минут.

06' Елесин в створ не попал из хорошей позиции.

05' Полунин слева атаковал ворота Георгиева, но вратарь отбил шайбу, на добивание рванул Сергеев, но защитники не дали добавить.

04' Гернат сделал диагональную передачу на Кирьянова, который бросил справа с острого угла, но не попал створ.

03' Три минуты отыграли команды, но пока вратарей работой не нагружали.

02' Паник с разворота бросил, но не попал в створ.

02' Железнодорожники активнее начинают встречу. Темп матча пока не очень высокий.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Даниил Исаев и Александр Георгиев.

19:10 Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Главный судья: Евгений Гамалей (Москва, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия); Линейный: Максим Куприянов (Владимир, Россия).

19:00 Матч пройдёт на «Арене-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия), вместимостью 9 071 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотив»

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Марк Ульев, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Илья Николаев, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Павел Красковский, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Александр Волков.

Стартовый состав «Спартак»

Спартак: Александр Георгиев, Артём Загидулин, Джоуи Кин, Кристиан Ярош, Дмитрий Вишневский, Даниил Орлов, Роман Бычков, Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Данил Пивчулин, Иван Морозов, Люк Локхарт, Павел Порядин, Никита Коростелёв, Демид Мансуров, Даниил Гутик, Герман Рубцов, Никита Холодилин, Александр Беляев, Егор Филин.

Локомотив

«Локомотив» подходит ко второму матчу серии в статусе команды, которая в первом поединке подтвердила статус фаворита не только счётом, но и содержанием игры. Ярославцы проигрывали 0:2 уже к 11-й минуте, но не дрогнули, переломили ход встречи и довели дело до уверенной победы 5:3, перебросав соперника 45:27. Команда Боба Хартли остаётся верна своим принципам: лучшая оборона регулярки (1,9 пропущенных за игру, 2,28 xGA) и тотальный контроль шайбы. Дома «Локомотив» и вовсе превращается в машину: почти 80% побед, минимальное количество допущенных моментов у своих ворот. В атаке стабильность — 22 матча подряд с забитыми шайбами, а в последних пяти встречах средняя результативность составляет три гола за игру. В первом матче связка Александра Радулова и Георгия Иванова работала безотказно, а реализация большинства (гол Мартина Герната) стала ключевым моментом.

Спартак

«Спартак» приехал в Ярославль в роли андердога, но в первом матче показал, что способен создавать проблемы фавориту. Быстрый старт (2:0 к 11-й минуте) — это то, на чём строятся надежды красно-белых. Однако удержать темп и дисциплину на протяжении всего матча не удалось: после первого перерыва команда Алексея Жамнова стала чаще ошибаться в обороне и начала уступать в движении. Несмотря на это, в атаке «Спартак» выглядит достойно (2,3 гола в среднем в последних пяти матчах). В первом матче серии красно-белые пропустили пять, и если не удастся наладить игру в своей зоне, шансов на успех будет немного.

Личные встречи

В 53 матчах КХЛ преимущество «Локомотива» подавляющее: 35 побед против 18 у «Спартака». В текущем сезоне регулярки все четыре очные встречи остались за ярославцами, причём «железнодорожники» забивали в среднем по четыре гола за игру. Первый матч плей-офф подтвердил тренд: 5:3, 45 бросков против 27, 37 выигранных вбрасываний против 28. «Спартак» не побеждает в Ярославле уже пять матчей подряд, что создаёт дополнительный психологический груз.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.14.