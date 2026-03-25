Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Спартак с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В 68 матчах общего этапа «Локомотив» заработал 98 очков, с которыми закрепился на 1-м месте в таблице Запада, на 10 турнирных пунктов опередив 2-е «Динамо» Минск.

Последние матчи: Перед Кубком Гагарина «Локомотив» на выезде сгорел «Автомобилисту» (1:4), обыграл «Ладу» (4:2) и уступил «Динамо» Минск (1:2, бул.), а также дома снес «Металлург» Мг (4:1).

Серию против «Спартака» коллектив Боба Хартли начал с волевой победы при домашних трибунах (5:3). Самыми результативными игроками встречи в Ярославле стали Алексей Береглазов (0+2), Георгий Иванов (1+1) и Александр Радулов (1+1).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: В несвойственной манере игры, «Локомотив» провалил начало, но сумел перестроиться по ходу встречи и забрал результат в большей степени благодаря наступательной агрессии, а не привычному сдержанному балансу.

Победа над «Спартаком» стала для команды Боба Хартли десятой кряду на «Арене-2000». В семи встречах на этом отрезке ярославцы не пропускали больше одной шайбы.

«Спартак»

Путь к плей-офф: Регулярку «Спартак» завершил в статусе 8-й команды Западной конференции. С 79 очками в активе, красно-белые на 2 балла отстали от СКА, «Торпедо» и «Динамо» Москва.

Последние матчи: На флажке общего этапа сезона «Спартак» в домашних стенах проиграл «Динамо» Москва (3:4, бул.), ЦСКА (2:3 бул.) и «Нефтехимику» (2:3, бул.).

Отрицательная серия красно-белых переехала и в плей-офф (3:5), хотя во встрече с «Локомотивом» коллектив Алексея Жамнова вел 2:0. За гостей в этом матче отличились Демид Мансуров, Даниил Гутик и Герман Рубцов.

Не сыграют: Брэндон Биро.

Состояние команды: В плей-офф раунд «Спартак» вошел с большим количеством проблем, включая структурные и кадровые. Но на катке лидера Запада сумел дать бой, который был проигран ввиду потери концентрации.

На отрезке в девять последних матчей команда Алексея Жамнова забрала всего три победных результата. За пределами домашней арены красно-белые потерпели пять поражений в рамках восьми недавних выездов.

«Статистика для ставок»

«Локомотив» обыграл «Спартак» в 5 последних матчах кряду

В 6 личных встречах из 8 последних команды забивали 6 и более голов

«Локомотив» не проигрывает дома на протяжении 10 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.39, победа «Спартака» — в 4.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.32, на тотал меньше 5.5 — за 1.56.

Прогноз: Требовательная в плане тактического образца команда Боба Хартли слишком многое позволила столичным гостям в первой игре. Во втором матче «Локомотив», как кажется, будет действовать более сосредоточенно и не даст «Спартаку» так много пространства.

Прогноз: Преимущество в одну-две шайбы, как правило, считается для «Локомотива» комфортным. За счет хорошей реализации ярославцы постараются использовать несколько моментов и вместе с тем выключить из игры форвардов москвичей.

