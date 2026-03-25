Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался о победе своей команды во втором матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (1:0).

«Очень много борьбы было, один гол решил судьбу матча. Мы знали, как важно забить первыми, и сделали это.

В Уфе площадка больше, возможно, откроется больше пространства, но в плей-офф побеждает защита, и мне понравилась наша сегодняшняя игра», — цитирует Ремпала пресс-служба КХЛ.

После этого матча счет в серии плей-офф равный — 1:1. Следующий матч состоится 27-го марта в Уфе. Начало игры — в 17:00 мск.