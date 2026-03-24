Стартует 1/8 Кубка Гагарина между 1-й и 8-й командами Запада

Во вторник, 24 марта, ярославский «Локомотив» примет на своем льду московский «Спартак» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

31' Егор Сурин («Локомотив») получил классную передачу на дальней штанге и переправлял шайбу в пустой угол, но она разминулась со створом.

30' Бросок Артура Каюмова от синей линии («Локомотив») был опасен, но шайба пролетела выше ворот!

29' Рушан Рафиков («Локомотив») вкатил в зону, получил передачу и щелкнул в касание — голкипер гостей на месте.

28' Рихард Паник («Локомотив») зарядил со средней дистанции — Александр Георгиев («Спартак») отбил шайбу блином.

27' Г-ООООООООО-Л! «Локомотив» — 3:2! Рихард Паник! Фрэз получил передачу от Алексея Береглазова и бросил, клюшку успешно подставил Рихард Паник и шайба влетела в ворота!

25' Лукас Локхарт («Спартак») жестко встретил силовым соперника на синей линии и помог партнерам завладеть шайбой.

24' Павел Порядин («Спартак») зарядил при входе в зону соперника, но не попал в створ — шайба пролетела возле штанги.

23' Андрей Миронов («Спартак») поймал силовым приемом Рихарда Паника («Локомотив»), все было в рамках правил.

22' Александр Елесин («Локомотив») успел подставить клюшку под бросок Егора Филина («Спартак») — шайба улетела за пределы площадки.

21' Стартовал второй период в нашем матче! Посмотрим, что он нам приготовил!

20' Звучит сирена на первый перерыв! У нас ничья 2:2! Отдыхаем...

20' Г-ООООООООО-Л! «Локомотив» — 2:2! Георгий Иванов! Александр Радулов поборолся на пятаке и выкатил шайбу на ворота, а Георгий Иванов точно исполнил бросок в пустой угол!

19' Г-ООООООООО-Л! «Локомотив» — 1:2! Александр Радулов! Егор Сурин классной передачей от борта вывел партнера один на один с вратарем и Александр Радулов уверенно разобрался с голкиперов!

17' Георгий Иванов («Локомотив») щелкнул от правого борта — шайба пролетела в считанных сантиметрах от штанги.

16' Егор Сурин («Локомотив») жестко но в рамках правил встретил силовым приемом соперника на своей синей линии.

15' Рушан Рафиков («Локомотив») мощно выстрелил от синей. голкипер отбил перед собой, но пятак подчистил Джозеф Кин («Спартак»).

14' Мартин Гернат («Локомотив») получил передачу перед воротами и бросил метров с пяти — Александр Георгиев («Спартак») все видел и уверенно зафиксировал шайбу в ловушке.

13' Данил Пивчулин («Спартак») бросил низом от левого борта, но шайба не попал в створ ворот.

12' Александр Георгиев («Спартак») справился с опасным броском в упор от Максима Шалунова («Локомотив»).

11' Г-ООООООООО-Л! «Спартак» — 0:2! Даниил Гутик! Гости отлично разыграли большинство и выели на бросок Гутика с левого круга вбрасывания — Даниил вколотил шайбу в дальний угол!

11' Рихард Паник («Локомотив») удален на 2 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

11' Александр Беляев («Спартак») ворвался в зону соперника через центр и нанес опасный бросок низом — голкипер был на месте и отбил щитками.

10' Никита Холодилин («Спартак») заложил вираж и бросил с неудобной руки с острого угла — шайбу поймал в ловушку Даниил Исаев («Локомотив»).

09' Г-ООООООООО-Л! «Спартак» — 0:1! Демид Мансуров! Даниил Орлов нанес мощный бросок от синей линии, шайба выскочила из под ног голкипера и ее в пустые ворота отправил Демид Мансуров!

07' Егор Сурин («Локомотив») подключился к стремительной атаке своей команды и нанес опасный бросок со средней дистанции — шайба полетела чуть выше перекладины.

06' Роман Бычков («Спартак») зарядил при входе в чужую зону, но полет шайбы был заблокирован Георгием Ивановым («Локомотив»).

05' Алексей Береглазов («Локомотив») мощно зарядил от синей линии, но голкипер гостей был на месте.

04' «Спартак» наказан 2 минутами штрафа за открытую калитку на скамейке запасных! У хозяев опять будет большинство!

03' Рихард Паник («Локомотив») нанес прицельный бросок с дальней дистанции, но голкипер московского клуба поймал шайбу в ловушку.

02' Александр Георгиев («Спартак») наказан малым штрафом за сдвиг ворот! Отбывать наказание вместо голкипера отправился Никита Коростелёв («Спартак»)!

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Локомотив» — «Спартак» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «Арены-2000 Локомотив». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча «Локомотив» — «Спартак»: главные судьи — Гашилов Виктор и Наумов Денис, линейные судьи — Зайцев Валентин и Куприянов Максим.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Ярославле на «Арена-2000 Локомотив».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого матча в серии «Локомотив» — «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Локомотив»: Исаев Даниил, Сергеев Андрей, Рафиков Рушан, Берёзкин Максим, Шалунов Максим, Каюмов Артур, Береглазов Алексей, Елесин Александр, Сурин Егор, Иванов Георгий, Радулов Александр, Мисюль Даниил, Гернат Мартин, Кирьянов Никита, Фрэз Байрон, Паник Рихард, Ульев Марк, Николаев Илья, Красковский Павел, Никулин Степан.

«Спартак»: Георгиев Александр, Миронов Андрей, Кин Джозеф, Порядин Павел, Морозов Иван, Мальцев Михаил, Вишневский Дмитрий, Орлов Даниил, Филин Егор, Рубцов Герман, Гутик Даниил, Ярош Кристиан, Бычков Роман, Холодилин Никита, Локхарт Лукас, Коростелёв Никита, Беляев Александр, Мансуров Демид, Пивчулин Данил.

«Локомотив»

«Локомотив» отлично провел регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги и финишировал на первом месте в Западной конференции, набрав 98 очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 185:135. Отметим, что после досрочного выхода в плей-офф с первого места в конференции, ярославский клуб начал активно ротировать состав, поэтому и результаты немного ухудшились.

В пяти последних матчах регулярного чемпионата «Локомотив» одержал три победы: над череповецкой Северсталью (4:3 в овертайме), тольяттинской «Ладой» (4:2) и магнитогорским «Металлургом» (4:1). Два остальных матча были проиграны: екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:4) и минскому «Динамо» (1:2 в серии буллитов).

«Спартак»

«Спартак» был нестабилен в регулярном чемпионате и часто показывал совершенно непредсказуемые результаты. В плей-офф Кубка Гагарина москвичи, конечно, вышли спокойно, но сделали это только с восьмого места в Западной конференции, набрав лишь 79 турнирных баллов.

В пяти последних матчах у «Спартака» было четыре поражения, а ведь команда могла подняться выше в таблице и избежать стыков с лидером конференции. Проигрыши были в матчах с казанским «Ак Барсом» (1:4), московским «Динамо» (3:4 в серии буллитов), ЦСКА (2:3 в серии буллитов) и «Нефтехимиком» (2:3 в серии буллитов).

Личные встречи

Между собой «Локомотив» и «Спартак» играют довольно часто, так как представляют одну Западную конференцию в Континентальной хоккейной лиге. В последнее время в этом противостоянии наблюдается тотальное превосходство ярославского клуба, который выиграл четыре предыдущие очные дуэли. Последний матч между ними состоялся в феврале нынешнего года, там «железнодорожники» победили со счетом 3:1.

