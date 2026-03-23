В первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 24 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Спартак с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: На долю «Локомотива» в регулярке пришлись 98 очков, с которыми действующий чемпион закрепился на 1-й строчке Запада, на 10 баллов опередив «Динамо» Минск.

Последние матчи: Три матча из четырех на флажке регулярки «Локомотив» провел в гостях. Первый закончился крупным провалом на площадке «Автомобилиста» (1:4).

В ходе остальных выездов команда Боба Хартли переиграла «Ладу» (2:4), но уступила «Динамо» Минск (1:2, бул.). В заключительной битве лидеров двух конференций ярославцы дома разгромили «Металлург» Мг (4:1).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотив» не всегда по ходу сезона блистал в контексте стабильности, но в очередной раз сумел победить в Западной конференции и набрать лучшую форму перед предстоящей защитой чемпионского титула.

В двенадцати последних матчах команда Боба Хартли оформила десять победных результатов, а регулярку завершила с третьим в лиге показателем набранных очков и самой надежной обороной (135 пропущенных).

«Спартак»

Путь к плей-офф: По итогам 68 регулярных матчей «Спартак» прописался на 8-й позиции Западной конференции. С 79 очками на счету, столичный клуб отстал от «Динамо» Москва на 2 пункта.

Последние матчи: Последнюю победу в официальном матче «Спартак» зафиксировал 13-го марта. На домашнем льду красно-белые скромно обыграли «Амур» (1:0, от).

В последовавших московских дерби команда Алексея Жамнова проиграла «Динамо» (3:4, бул.) и ЦСКА (2:3, бул.), а в последней встрече не сумела подавить активность «Нефтехимика» (2:3, бул.).

Не сыграют: Биро Брэндон.

Состояние команды: «Спартак» провел откровенно плохую регулярку, по ходу которой фигурировал в нескольких не очень красивых историях с игроками и далеко не всегда был хорош, когда дело доходило непосредственно до событий на льду.

Если вынести за рамки «Шанхай», «Ладу» и «Сочи», то команда Алексея Жамнова завершила сезон с худшей на Западе надежностью в обороне (201 пропущенный гол). Тем временем пять матчей из предыдущих восьми закончились спартаковским поражением.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 9 матчей кряду

«Локомотив» не пропускал больше одной шайбы в 7 домашних матчах из 9 последних

«Локомотив» обыграл «Спартак» в 4-х последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.64, ничья — в 4.41, победа «Спартака» — в 5.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.32, на тотал меньше 5.5 — за 1.56.

Прогноз: «Локомотив» во всех отношениях сильнее «Спартака» тактически, а текущий состав имеет богатый опыт больших кубковых матчей. В домашних стенах ярославцы безотлагательно возьмутся за дело и заберут результат первой игры через «низ».

Прогноз: На своей площадке «Локомотив» за счет компактности линий способен задушить любого соперника — и уж тем более «Спартак», который неоднократно испытывал проблемы в позиционном наступлении.

