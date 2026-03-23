Нападающий СКА Сергей Плотников поделился ожиданиями от серии 1-го раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА.

Сергей Плотников — нападающий СКА globallookpress.com

«Это самая важная, определяющая часть сезона.  Ради того, чтобы успешно выступить, готовишься на протяжении всего регулярного чемпионата.  Чем неудобен ЦСКА, нам расскажут тренеры.  У него свой хоккей, у нас свой.  Да, я дважды завоевал Кубок Гагарина с ЦСКА, но все подобные мысли сейчас отодвигаю в сторону.  Кем бы соперники ни были, чтобы их победить, нужно в первую очередь играть — делать упор на своих действиях, самоотдаче.

Прикладывать максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков.  У нас в составе есть молодые ребята, которые в плей-офф КХЛ выступят впервые.  Настраивать их — не моя задача.  Могу помочь советом, но я не психолог.  У каждого своя голова на плечах: готовится и настраивается каждый сам.  Могу сказать, что нынешние молодые более зрелые, чем были мы в этом возрасте», — цитирует Плотникова пресс-служба КХЛ.

Первый матч между ЦСКА и СКА в рамках серии плей-офф состоится сегодня, 23-го марта в 19:30 мск.