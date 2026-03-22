Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о предстоящей серии 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

«Сейчас начинается самый интересный этап чемпионата, поэтому все в команде воодушевлены и настроены позитивно.

За счёт чего "Трактор" может обыграть "Ак Барс"? За счёт реализации. В последнее время мы создаём достаточно, в том числе против топовых соперников. "Ак Барс" — организованный, мастеровитый соперник. В целом обе команды похожи, играют примерно в одном стиле. Все игры будут на максимуме», — цитирует Кадейкина пресс-служба КХЛ.

Первый матч между «Ак Барсом» и «Трактором» состоится завтра, 23-го марта в 19:30 мск.