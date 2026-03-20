В Уфе встретятся команда, которая готовится к плей-офф и играет на своём льду, и коллектив, который доигрывает провальный сезон и мечтает о его завершении. «Салават» при родных трибунах будет контролировать игру, штамповать голы и давать отдых лидерам. «Сочи» приедет биться до конца, но ресурсов для сенсации у них нет. Вопрос не в том, выиграет ли «Салават», а в том, насколько крупным будет счёт.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Первый период окончен. С небольшим преимуществом играет «Салават Юлаев» и вполне по делу ведёт в счёте.

20' Хохлачёв пытался на пятаке продавить Хомченко, но вратарь не дал этого сделать.

20' Вновь удаление у «Сочи»: за нарушение численного состава наказание отбывать будет Сергей Попов.

20' Последняя минута первого периода.

19' Одина на один с Коноваловым укатился Мокрушев, пытался между щитков вратарю шайбу прокинуть, но не сумел.

18' В полном составе «Сочи».

18' Жаровский бросал из центра чужой зоны, но его заблокировали.

17' Цулыгин со средней дистанции бросал, но немного не попал в створ.

17' Сероух в меньшинстве бросал со средней дистанции, но отбил шайбу Коновалов.

16' И опять удаление у сочинцев: Данил Мокрушев наказан малым штрафом за выброс шайбы.

16' 9-3 по броскам в створ в пользу хозяев.

15' Биттен бросал из выгодной позиции, но его заблокировал Зоркин.

14' Алалыкин слева перевёл шайбу в правый круг на Цулыгина, который с кистей бросал в дальний угол, но Хохлачёв выручил.

14' Ян из опасной позиции бросал, но попал в своего одноклубника.

13' Попов бросал, но в створ не попал, а выстрел Хохлова угодил в партнёра по команде.

12' Хохлачёв опасно бросал из правого круга, но угодил в штангу ворот «Сочи».

12' В полном составе «Салават Юлаев».

12' Хафизов бросил в створ из левого круга, но Коновал поймал и зафиксировал шайбу.

11' А вот и первый бросок сочинцев подоспел, бросал Петухов, но Коновалов справился.

10' И сразу же ещё одно удаление у хозяев льда: за нарушение численного состава наказание отбывать поехал Александр Хохлачёв.

10' В полном составе уфимцы.

10' Два в одного выкатились уфимцы на ворота гостей, но с броском Газимова справился Хомченко.

09' Уфимцы опасней атакуют в меньшинстве: Сучков и Зоркин имели возможность забить, но с броском первого справился Хомченко, а второго заблокировал Бикмуллин.

08' Удаление у «Салавата»: за игру высоко поднятой клюшкой малым штрафом наказан Григорий Панин.

07' Хомченко щитком парировал бросок Горшкова.

07' Василевский перевёл шайбу из центра в левый круг, откуда бросил в створ Газимов, но по позиции Хомченко.

06' Василевский от синей линии бросил, но Хомченко поймал и зафиксировал шайбу.

06' Волков заблокировал опасный бросок Бутузова.

05' Гоооооол!!! 1:0. Сучков поборолся за воротами, в итоге Егор буквально выцарапал шайбу для Алалыкина, который сделал передачу направо в адрес Александра Жаровского, который из правого круга сильно бросил и попал в верхний ближний угол ворот гостей.

04' Сочинцы в затяжной атаке провели больше минуты, но так и не довели дело до броска.

03' В полном составе «Сочи».

02' Цулыгин сильно бросил из центра чужой зоны, но подставил клюшку Сероух и заблокировал выстрел.

01' И сразу же удаление у «Сочи»: Тимур Хафизов наказан малым штрафом за подножку.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

14:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

14:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

14:20 Главные судьи: Дмитрий Беляев и Антон Лаврентьев. Линейные судьи: Никита Баранов и Дмитрий Головлёв.

14:15 Основные вратари: Илья Коновалов и Павел Хомченко.

14:10 Матч пройдёт на «Уфа-Арене» (Уфа, Россия), вместимостью 8 522 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салават Юлаев»

Салават Юлаев: Илья Коновалов, Никита Зоркин, Дин Стюарт, Александр Жаровский, Данил Алалыкин, Егор Сучков, Сергей Варлов, Ярослав Цулыгин, Николай Хворов, Артур Фаизов, Александр Хохлачёв, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Владимир Бутузов, Артём Пименов, Денис Ян, Виталий Будницкий, Григорий Панин, Артём Горшков, Пётр Хохряков, Максим Николаевич Кузнецов, Илья Елин.

Стартовый состав «Сочи»

Сочи: Павел Хомченко, Ноэль Хёфенмайер, Артём Андреевич Волков, Егор Петухов, Тимур Хафизов, Даниил Сероух, Василий Мачулин, Илья Хохлов, Денис Венгрыжановский, Рафаэль Бикмуллин, Дмитрий Кагарлицкий, Антон Олегович Малышев, Данил Мокрушев, Николай Поляков, Данил Башкиров, Уильям Биттен, Всеволод Цевелев, Павел Дедунов, Сергей Сергеевич Попов, Дмитрий Уткин, Илья Самсонов, Фёдор Аврамов.

Салават Юлаев

«Салават Юлаев» подходит к заключительному матчу регулярного чемпионата в статусе команды, которая уже решила все турнирные задачи и может позволить себе играть раскованно. Уфимцы гарантированно займут пятое место на Востоке и в первом раунде плей-офф встретятся с «Автомобилистом», начиная серию на выезде 23 марта. При этом команда Виктора Козлова завершает регулярку на мажорной ноте: две победы подряд (над «Шанхайскими Драконами» — 5:3 и «Нефтехимиком» — 3:0), серия из четырёх матчей с набранными очками. В шести последних встречах уфимцы забивают в среднем по три гола, даже в проигранных овертаймах «Металлургу» и московскому «Динамо» навязывали борьбу. Дома «Салават» набирал очки в девяти из десяти последних матчей, забивая 2,88 шайбы за игру при 2,39 пропущенных.

Сочи

«Сочи» доигрывает сезон в статусе главного аутсайдера Западной конференции. «Леопарды» проиграли шесть матчей подряд в основное время — худшая серия без набранных очков с декабря 2024 года. Команда Дмитрия Михайлова официально заняла последнее место на Западе, потеряв шансы догнать «Ладу». На выезде сочинцы выступают катастрофически: девять поражений в десяти последних гостевых матчах, всего восемь побед в 33 выездных встречах — худший показатель в лиге. В гостях южане забивают в среднем 1,79 шайбы при 4,00 пропущенных. «Сочи» — самая нерезультативная команда КХЛ (138 голов) и третья по количеству пропущенных (231). Реализация бросков замерла на 7,89% — антирекорд.

Личные встречи

В 26 матчах КХЛ преимущество «Салавата» подавляющее: 16 побед против 10 у «Сочи». В текущем сезоне соперники встречались трижды: дважды побеждали уфимцы (3:1 и 2:1), один раз успех праздновали южане (2:1).