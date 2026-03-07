Нападающий «Нефтехимика» Севастьян Соколов поделился эмоциями после победы «волков» в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:3).

Севастьян Соколов — нападающий «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

Форвард оформил дубль в ворота владивостокской команды. Эти шайбы стали дебютными для Соколова в КХЛ.

«Какие эмоции после дубля в ворота "Адмирала"? Эмоции, конечно, сумасшедшие... Больше, честно, нечего сказать. Как справлялся с волнением? Доктор дал таблетку валидола, так и справился (улыбается).

Мои заброшенные шайбы — это наигранная была комбинация или импровизация? Перед тем, как выйти на большинство, партнеры сказали ждать передачу. Я стоял, ждал, она пришла и все.

Кто больше всего подбадривал перед матчем и во время игры? Да все, постоянно какие-то шуточки подкидывали, разбавляли атмосферу, поэтому достаточно легко было. Ключевой момент матча? Каждый сейв Озолина», — цитирует Соколова пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 7-е место в таблице Востока с 65-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Трактора» 10-го марта.