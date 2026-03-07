В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал на своей площадке «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу одержали гости со счетом 4:3.

Севастьян Соколов globallookpress.com

Уже на шестой минуте первого периода игрок «Нефтехимика» Севастьян Соколов открыл счет в матче. Однако спустя три минуты Егор Чезганов сравнял счет. На 14-й минуте нападающий «Нефтехимика» Матвей Надворный вывел свою команду вперед. За пять секунд до конца второго периода Максим Федотов увеличил преимущество гостей до двух шайб.

В середине третьего периода соперники обменялись голами: Севастьян Соколов снова поразил ворота «Адмирала», а Никита Ефремов восстановил равенство в счете. В конце периода Либор Шулак вывел «Адмирал» вперед, забив третью шайбу своей команды в матче.

Эта победа позволила «Нефтехимику» прервать серию из четырех поражений подряд.