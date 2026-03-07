«Амур» уверенно победил «Салават Юлаев» в домашнем матче КХЛ со счётом 6:3.

Хабаровская команда показала результативную игру. Олег Ли записал в актив три очка (1+2), по два балла набрали Артем Шварев, Ярослав Лихачев и Алекс Гальченюк, ещё по шайбе забили Григорий Кузьмин и Кирилл Петьков, а Ярослав Дыбленко сделал две результативные передачи.

Уфимцы смогли ответить тремя голами — отличились Максим Кузнецов, Джек Родуолд и Алексей Василевский.

«Салават Юлаев» с 70 очками остаётся пятым на Востоке, а «Амур» с 57 очками поднялся на девятое место.