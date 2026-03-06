«Амур» и «Салават Юлаев» разойдутся миром в основное время?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 4.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 7 марта. Начало встречи — в 09:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Амур — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 4.15.

«Амур»

Турнирное положение: В 62 матчах «Амур» заработал 55 очков, с которыми застрял на 9-й строчке Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов отставая от «Сибири».

Последние матчи: Неделями ранее «Амур» гостил у лидеров Востока. За этот период хабаровчане уступили «Металлургу» Мг (1:3) и добились яркой победы над «Авангардом» (4:3).

Возвращение на домашний лед команда Александра Андриевского начала с двух побед над «Нефтехимиком» (3:2, 3:1). В последнем матче на родной арене дальневосточники отлетели «Салавату» (1:4).

Не сыграют: Роман Абросимов, Алекс Броадхерст.

Состояние команды: Заключительные матчи регулярного сезона «Амур» проводит на пределе внутреннего двигателя. За счет мотивации команда старается набирать максимум, но проблемы игрового характера дают о себе знать.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В 7 предыдущих встречах коллектив Александра Андриевского забрал 5 победных результатов, тогда как потерями обернулись матчи с соперниками на хорошем ходу. На дистанции хабаровчане по-прежнему входят в тройку худших команд Востока по заброшенным шайбам.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После 62 матчей «Салават Юлаев» обладает 70 очками, с которыми обосновался на 5-й позиции в таблице Восточной конференции. На 5 очков уфимцы опережают «Трактор».

Последние матчи: На прошлой неделе «Салават Юлаев» провел две встречи в Уфе, где добился победы над «Сибирью» (3:2, от) и в очередной раз нанесли поражение «Трактору» (3:2, бул.).

Весенний этап сезона команда Виктора Козлова начала на Дальнем Востоке. В матчах против «Адмирала» уфимцы по разу проиграли (2:4) и выиграли (2:1, бул.). Накануне «СЮ» сокрушил «Амур» (4:1).

Не сыграют: У «СЮ» потерь нет.

Состояние команды: Днем ранее «Салават Юлаев» утвердился в статусе команды, которая сыграет в плей-офф. При этом все мы помним, в каком ужасающем состоянии уфимцы начинали сезон.

Ныне «СЮ» представляет собой жилистый коллектив, способный играть в атаку, но в то же время проявлять академичность, когда требует ситуация. На отрезке в 14 последних матчей подопечные Виктора Козлова добились 11 побед.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» не проигрывает на льду «Амура» на протяжении 7 матчей кряду

«Амур» в Хабаровске не забивал больше одной шайбы в 4-х последних личных встречах

В 10 матчах из 11 последних на льду «Амура» команды забивали меньше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 4.15, победа «Салавата Юлаева» — в 2.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: Дальневосточная серия отнимает немало сил у гостевых команд, поэтому в условиях накопленной усталости «СЮ» хабаровчане надеются организовать плотное противодействие, в результате которого встреча примет затяжной характер.

Ставка: Ничья за 4.15.

Прогноз: За счет сильного желания и фактора домашнего льда — сейчас он является сильным аргументом в пользу дальневосточников — действия «Амура» будут заточены под очередной победный результат.

Ставка: «Амур» победит в матче за 1.95.