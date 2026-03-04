Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил игру защитника СКА Сергея Сапего в нынешнем сезоне.

Сергей Сапего — защитник СКА globallookpress.com

«Я считаю прогресс Сапего действительно стремительным. Отчасти Сергею "повезло" с тем, что в самом начале сезона серьёзнейшую травму получил лидер обороны армейцев с Невы — Тревор Мёрфи, что вынужденно предоставило белорусу больше игрового времени и новую, несвойственную ему ранее в минском "Динамо" и СКА, роль.

Он стал гораздо больше подключаться к атакам, исполняя при этом функции разыгрывающего и атакующего защитника в одной из бригад большинства. Всё это привело к тому, что Сергей очень заметно прибавил во всех компонентах игры. Конечно, он действует не без ошибок, но в хоккее без ошибок не бывает! Пожелаем ему не останавливаться на достигнутом», — цитирует Фастовского «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Сапего провел 61 матч за СКА, забросил 2 шайбы и сделал 14 голевых передач.